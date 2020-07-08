 

Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России

08.07.2020, 5:37, Разное

Разговор между двумя лидерами 12 июня 2014 года действительно состоялся. Порошенко заявил, что говорил о танках, которые якобы вошли в Донбасс с территории России. По его словам, он выразил Путину протест.

На официальном сайте Кремля есть скупая информация о разговоре двух президентов 12 июня 2014 года. Там говорится, что стороны обсуждали ситуацию в Донбассе. “П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днем России”, – сказано в сообщении.

В эфире телеканала ICTV бывший президент призвал представительницу “Слуги народа” не доверять официальному сайту Кремля. Сообщение о поздравлении с Днем России он назвал “информационной войной” и предложил Верещук читать только украинскую прессу.

На Украине новый скандал из-за того, что шесть лет назад Порошенко поздравил меня по телефону с Днем России. Вот так легко и непринужденно история с Байденом, который требовал от Порошенко уволить украинского прокурора Шокина, отошла на второй план. pic.twitter.com/OVgvBRuxuE

— Путин говорит спасибо за голосование по поправкам (@CzarSays) July 7, 2020

Напомним, что ранее на Украине возбудили уголовное дело по факту публикации телефонного разговора Петра Порошенко с бывшем вице-президентом США Джо Байденом. Последний предлагал Порошенко, занимавшему тогда должность главы государства, финансовую поддержку за увольнение генерального прокурора Виктора Шокина и смену состава правительства. Публикация заставила многих еще раз усомниться в самостоятельности украинских властей.

Также продолжается расследование более 10 уголовных дел, в которых фигурирует имя Петра Порошенко. Бывший президент может быть причастен к отмыванию денег, давлении на суд, узурпации власти и другим преступлениям.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Сводит риски к нулю: опробовано чудо-средство от коронавируса

18.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года

15.06 / Мнение: Письмо: “Пришло видео-доказательство”

12.06 / Келли Кларксон разводится с мужем после 7 лет брака

29.04 / Мнение: Почему нельзя просто так раздавать деньги, досрочное погашение кредитов и отказ от мегапроектов

27.04 / Беременные селфи в нижнем белье: Хилария Болдуин возобновила любимую рубрику

13.05 / Ученый считает, что после самоизоляции Россия столкнется с волной алкоголизма

24.05 / Доктор Мясников назвал реальное количество заболевших коронавирусом в России

16.04 / Миниатюрный стерилизатор Xiaomi Viomi за $8 уничтожает 99,5% бактерий

11.06 / «В прозрачной блузке на голое тело»: Дарья Мороз продемонстрировала волнующую фотографию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска