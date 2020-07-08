Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России

08.07.2020, 5:37, Разное

Разговор между двумя лидерами 12 июня 2014 года действительно состоялся. Порошенко заявил, что говорил о танках, которые якобы вошли в Донбасс с территории России. По его словам, он выразил Путину протест.

На официальном сайте Кремля есть скупая информация о разговоре двух президентов 12 июня 2014 года. Там говорится, что стороны обсуждали ситуацию в Донбассе. “П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днем России”, – сказано в сообщении.

В эфире телеканала ICTV бывший президент призвал представительницу “Слуги народа” не доверять официальному сайту Кремля. Сообщение о поздравлении с Днем России он назвал “информационной войной” и предложил Верещук читать только украинскую прессу.

На Украине новый скандал из-за того, что шесть лет назад Порошенко поздравил меня по телефону с Днем России. Вот так легко и непринужденно история с Байденом, который требовал от Порошенко уволить украинского прокурора Шокина, отошла на второй план. pic.twitter.com/OVgvBRuxuE

— Путин говорит спасибо за голосование по поправкам (@CzarSays) July 7, 2020

Напомним, что ранее на Украине возбудили уголовное дело по факту публикации телефонного разговора Петра Порошенко с бывшем вице-президентом США Джо Байденом. Последний предлагал Порошенко, занимавшему тогда должность главы государства, финансовую поддержку за увольнение генерального прокурора Виктора Шокина и смену состава правительства. Публикация заставила многих еще раз усомниться в самостоятельности украинских властей.

Также продолжается расследование более 10 уголовных дел, в которых фигурирует имя Петра Порошенко. Бывший президент может быть причастен к отмыванию денег, давлении на суд, узурпации власти и другим преступлениям.