 

СМИ сообщили, что в Москве арестовали советника главы “Роскосмоса” Сафронова. Потом уточнили: судья еще в совещательной комнате

08.07.2020, 5:35, Новости дня

7 июля Лефортовский суд Москвы избирает меру пресечения для задержанного российскими спецслужбами по делу о государственной измене бывшего корреспондента издания “Коммерсантъ”, советника главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает РБК.

Следователь ФСБ по особо важным делам потребовал арестовать Сафронова.

Заседание суда проходит в закрытом режиме “из-за совершенно секретных сведений в деле”.

РБК написало, что Сафронова уже арестовали на два месяца. Позже агентство исправило новость, уточнив, что судья находится в совещательной комнате, куда удалился для вынесения решения.

О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. В “Роскосмосе” заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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