СБУ заявила о задержании в Киеве «экс-куратора» руководства самопровозглашенной ДНР от ГРУ

08.07.2020, 5:30, Разное

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве украинца по имени Андрей Михайлович К., который якобы по линии Главного управления Генштаба российских Вооруженных сил (бывшее ГРУ), курировал в 2014-2020 годах работу руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Будучи «внештатным представителем» российских спецслужб он участвовал в создании «разведывательного управления ДНР» и его подразделений, утверждают в СБУ (предположительно, речь идет о разведывательном управлении главного штаба министерства обороны ДНР).

СБУ опубликовала телефонные переговоры К., «которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" ДНР». В частности, с ветераном российского ГРУ и главой разведки ГРУ ДНР Сергеем Дубинским («Хмурым»), предположительно отвечавшим за транспортировку в Украине российского «Бука», сбившего малазийский MH-17, и с главой одного из разведподразделений ГРУ ДНР Леонидом Харченко («Крота»), которому голландские следователи также предъявили обвинения по делу о крушении боинга.

На записях они упоминают высокопоставленных российских чиновников и силовиков, в том числе свои контакты и встречи с директором ФСБ Александром Бортниковым и его заместителями, а также бывшим помощником президента Владиславом Сурковым