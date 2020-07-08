 

Демпартия США обвинила Facebook в отказе пресечь «ложь» Трампа

08.07.2020, 5:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп распространяет в Facebook недостоверные сведения о голосовании, а соцсеть не пресекает это, сообщила Демократическая партия США.

Как следует из внутренней документации национального комитета партии, Facebook после выборов 2016 года обещала принять меры против распространения в соцсети дезинформации, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. 

Однако «в ответ на возобновившуюся общественную критику» Facebook только «дает очередные обещания», считают демократы. В Демпартии призвали «проверить, насколько заявления соответствуют действиям», ведь «во многих случаях Facebook не выполнила обещания».

Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что соцсеть приняла целый ряд мер для защиты от вмешательства и для предотвращения распространения заведомо ложных данных. Так, втрое расширен штат сотрудников, которые занимаются этими вопросами.

Напомним, некоторые сотрудники Facebook возмутились тем, что Марк Цукерберг не захотел удалять запись Трампа о реакции на беспорядки в Миннеаполисе.

Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

Президент США неоднократно критиковал возможность голосования по почте, которое могут разрешить в ряде штатов из-за пандемии.



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