Мнение: Коронавирус отбраковывает последний след неандертальцев из человечества

08.07.2020, 5:03, Разное

Статья гениального палеонтолога, генетика и антрополога Сванте Паабо и его немецкого коллеги профессора Хуго Цеберга, которые считают, что коронавирус тяжелее всего переносят потомки неандертальцев, то есть те люди, в чьем геноме больше всего неандертальского ДНК, стала откровением. Некоторые статьи по SARS-CoV-2, опубликованные исследователями – конечно же, полный бред, но некоторые заставляют задуматься. В самом деле, Homo Sapiens Sapiens медленно избавляется, как теперь известно, не только от новых приобретенных мутаций, но и тех, которые оставили ему в наследства предыдущие поколения людей. А их, как теперь мы знаем было довольно много. И среди них – вышедшие 60 тысяч лет из Африки некие Homo Sapiens (еще не слишком разумные) и неандертальцы, с которыми они и воевали и скрещивались. А потом полностью истребили, полагают ученые.

Довольно сложно ученым было объяснить, почему белые европейцы в США умирают в три раза реже представителей негроидной расы. Почему в два раза чаще черные гибнут от “ковида” во Франции, где их много. И вообще – выходцы из других стран, не родившиеся в Испании и Италии, умирают чаще. Почему такое количество смертей в Бангладеш? Населяющие эту страну люди имеют самое большое в мире наследие неандертальского ДНК – 7,9%. А вообще, человечество в среднем – от 0 до 6%. Да, некоторые вообще уже не имеют подобные гены. У славян их довольно мало. Но вот вам подробности из The New York Times. Сокращенно.

Масштабное исследование в Европе уже показало, что тяжелыми формами COVID-19 чаще всего болеют люди, у которых шесть разных комбинаций генов на третьей хромосоме. Ученые из Института эволюционной антропологии Общества имени Макса Планка (Германия) продолжили работу коллег из Италии, Испании и Франции и выяснили, что именно эти гены достались человечеству от неандертальцев.

Большинство этих генов вредят людям – сложное зачатие, даже полное бесплодие, различные болезни, в основном – генетические, и потому очень тяжелые, вплоть до рассеянного склероза, болезни Альцгеймера и так далее. И поэтому постепенно многие гены исчезли из ДНК Homo sapiens. Но у кого-то остались.

Узнав об открытии участка на третьей хромосоме, связанного с тяжелыми формами COVID-19, специалист по неандертальской генетике Хуго Цеберг из Германии стал названивать шведскому генетику Сванте Паабо, чтобы вместе с ним проверить, не связаны ли эти гены с неандертальцами. Один он не мог. Паабо был ему нужен. Но кое-какую работу проделал изначально сам. Анализ показал, что такой же участок был в ДНК у одного из обитателей хорватской пещеры Виндия, который жил около 50 тыс. лет назад.

Паабо – не абы кто, а главный специалист по расшифровке генома неандертальцев в мире. Вдвоем ученые проанализировали генетические данные и пришли к выводу, что участки генома, связанные с осложнениями при COVID-19, встречались как у европейских, так и у азиатских неандертальцев, останки которых нашли в алтайской пещере Чагырская. В общем, это неандертальская часть человеческого генома. И она активно отбраковывается, по мнению ученых. А осложнений очень много, и они самые разнообразные – та же проблема со свертываемостью крови, или прохождение вируса через гематоэнцефалический барьер у ряда пациентов и проникновение в нервную систему, воспалительный процесс.

У современных людей эти гены чаще всего встречаются среди жителей Бангладеш – у 63% жителей этой страны. Ну и в масштабе генома – 7,9%. Паабо считает, что этот факт может поведать, почему от COVID-19 умирает так много бангладешцев. Такие же гены встречаются у 8% европейцев, в меньших пропорциях – среди разных групп американцев и жителей Восточной Азии.

“В случае с пандемией коронавирусной инфекции очевидно, что неандертальские гены несут трагические последствия для людей”, – такой Паабо и Цеберг делают вывод по окончании своей статьи.

Важно отметить напоследок, что оба ученых – не врачи, людей они не лечат. Они генетики, палеонтологи и антропологи. Но разработчики некоторых РНК-вакцин и ДНК-вакцин, например, именно генетиков сегодня привлекают к работе, чтобы понять, какие участки человеческого генома и генома вируса имеет смысл рассматривать в качестве основной цели – чтобы болезнь протекала максимально легко, без осложнений, в идеале – полностью бессимптомно, и эффект обретения иммунитета сохранялся как можно дольше. Кто знает, а вдруг неандертальцы подсказали как раз самый нужный ответ научному сообществу?.. Хотя, конечно же, перед нами лишь очередная любопытная гипотеза, утверждающая, что коронавирус отбраковывает последних неандертальцев из человечества. Точнее – следы их генома.

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