 

На переименование военных баз в США захотели выделить 1 млн долларов

08.07.2020, 4:48, Новости дня

Планируется выделить 1 млн долларов на переименование военных объектов, названных в честь конфедератов, свидетельствует проект оборонного бюджета США.

Проект бюджета на 2021 финансовый год опубликован комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США, которую контролируют демократы, передает РИА «Новости».

1 млн долларов предлагается выделить на «переименование объектов, сооружений, дорог и улиц, которые носят имена лидеров и офицеров-конфедератов».

Документ, чтобы вступить в силу, должен получить поддержку контролируемого республиканцами Сената. Также его должен подписать президент США Дональд Трамп, который уже заявлял, что не сделает этого, если в проект включат положение о переименовании военных баз.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, задержали и отправили в киевское СИЗО. Адвокат выразил недоумение

21.04 / Der Spiegel – горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса

24.06 / Основатель Pink Floyd призвал не забывать, кто разгромил нацистов

26.06 / Создателей двух нарколабораторий задержали в Москве

21.04 / Коронавирусом заразился белорусский хоккеист. Две недели назад он участвовал в матче с Лукашенко

12.05 / ЭИСИ представил новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

18.04 / В Храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня

31.05 / “Зенит” не продлил контракт с Малафеевым. Экс-вратарь покидает клуб

18.06 / Опрос выявил заблуждения россиян об антибиотиках

04.07 / Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска