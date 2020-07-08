 

Госдепартамент: в США по-прежнему рады иностранным студентам

08.07.2020, 4:40, Новости дня

Соединенные Штаты долгое время были местом выбора для иностранных студентов, и власти страны рады, что многие иностранцы, которые планировали учиться этой осенью в США, все еще могут иметь возможность сделать это. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном во вторник.

Министерство внутренней безопасности объявило о временных изменениях в требованиях к неиммиграционным визам F-1 и M-1 на осенний семестр 2020 года. Это позволит сочетать как обыкновенные, так и некоторые онлайн-курсы для удовлетворения требований к выдаче студенческих виз.

Эта временная мера обеспечитт большую гибкость для студентов, не являющихся иммигрантами, для продолжения обучения в США, а также обеспечивает надлежащее социальное дистанцирование в открытых и действующих кампусах по всей Америке, говорится в сообщении Госдепартамента.

Иностранные студенты по-прежнему должны будут получать соответствующую визу и могут по-прежнему подвергаться ограничениям при выдаче виз или ограничениям на въезд в страну из-за COVID-19. Студенты должны проверять в местном посольстве или консульстве США информацию относительно их въезда в страну.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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