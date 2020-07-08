VOAэкспресс 7 июля 2020

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08.07.2020, 4:40, Новости дня

Студенты

Иностранные студенты должны покинуть США, если их занятия осенью этого года будут проходить исключительно в дистанционном формате, или перевестись в другое учебное заведение с очными занятиями. Этого потребовала Иммиграционная и таможенная служба США.

Иван Сафронов

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что будет внимательно следить за делом советника главы корпорации «Роскосмос» и бывшего обозревателя газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который во вторник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене.

Сикхи в Нью-Йорке

150 тысяч горячих обедов были приготовлены сикхами во время карантина. Кому сикхи готовят бесплатные обеды и почему поддерживают движение «жизни чернокожих важны»

TikTok

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США «определенно изучают возможность» запрета приложений китайских социальных сетей, включая TikTok.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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