VOAэкспресс 7 июля 2020
08.07.2020, 4:40, Новости дня
Студенты
Иностранные студенты должны покинуть США, если их занятия осенью этого года будут проходить исключительно в дистанционном формате, или перевестись в другое учебное заведение с очными занятиями. Этого потребовала Иммиграционная и таможенная служба США.
Иван Сафронов
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что будет внимательно следить за делом советника главы корпорации «Роскосмос» и бывшего обозревателя газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который во вторник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене.
Сикхи в Нью-Йорке
150 тысяч горячих обедов были приготовлены сикхами во время карантина. Кому сикхи готовят бесплатные обеды и почему поддерживают движение «жизни чернокожих важны»
TikTok
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США «определенно изучают возможность» запрета приложений китайских социальных сетей, включая TikTok.
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Русская служба «Голоса Америки»
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