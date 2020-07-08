Мнение: Сын Иван за отца Ивана

08.07.2020, 4:35, Разное



Бывший журналист Иван Иванович Сафронов

Про бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого вдруг сегодня арестовало ФСБ по обвинению в измене Родине (!!), потому что он, дескать, “продавал секреты странам НАТО” – что сказать? Конечно, по виду тут продолжается уже изрядно поднадоевший театр абсурда, причем витки с каждым разом всё круче. Прокопьевой с “Эха Москвы” вменили обычную авторскую колонку с рассуждениями в духе “взгляд и нечто” – обвинили чуть ли не в пропаганде терроризма и захотели упрятать на 6 лет в колонию. Едва ее кое-как отбили от тюрьмы – тут же схватили Сафронова из Коммерса и ему шьют уже все 20. Тенденция, однако, прояснилась – взялись уже за федеральные СМИ, причем кроют их при помощи аж ФСБ и военных судов, то есть – из главного калибра.

Так-то, по идее – что такое мог продавать Иван Сафронов странам НАТО? Откуда у него СЕКРЕТЫ?? Он, правда, устроился помощником (советником?) самого Рогозина, главы Роскосмоса; по помощник-то – по пиару! Не по ракетным двигателям! Или он совратил дурака Рогозина и заставил его открыть все тайны Роскосмоса? И тогда, получаются, копают-то на самом деле под Рогозина (тоже, кстати, бывшего журналиста)?

Не будем торопиться. Я тут просто полистал свой ЖЖ – оказалось, я про Сафронова уже писал прежде – не имея понятия, что им заинтересуется ФСБ…

Май 2019 “Солидарность, редкая как мамонт”:

” …случилось кое-что новое: в знак солидарности и протеста подала заявление об увольнении вся политическая редакция в полном составе”.

И дальше я там цитирую заметку одного из тех, кто в Коммерсе проявил солидарность с Сафроновым (моего старого знакомца Глеба Черкасова):

“Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД “Коммерсант” прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым. Причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации. У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом –сменой места работы. Заявления об уходе подали я, Алла Барахова Mariya-Luiza Tirmaste Наталья Корченкова (Natalia Korchenkova) Александра Джорджевич (Alexandra Dzhordzhevich) Sophia Samokhina Leeza Miller Катерина Гробман (Katerina Grobman) Виктор Хамраев Всеволод Инютин (Vsevolod Inutin) Анна Пушкарская. Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время”.

Ну, круто, не правда ли? Этот Иван Сафронов, видимо, или лидер, или очень обаятельный человек – если из-за него все так “подорвались”.

А вот 22 мая прошлого года я там раскопал кое-что еще более интересное (помимо того, что Д.Песков еще тогда, год назад, называл его ВАНЯ и считал “талантливым журналистом”). Как оказалось, у “Вани” был отец – полный тезка, и тоже журналист. Который в 2007 году… погиб. Довольно оригинальным образом – выпал из окна. Что было квалифицировано как самоубийство – и дело закрыто.

Вот что я написал тогда про Ваню Сафронова:

“…интересно – полностью совпали и имя-фамилия, и место работы, и профессия! По инерции я решил уж тогда прочитать заодно, как этот неведомый мне пожилой И.Сафронов погиб. Я совершенно этого не помнил – видимо, история прошла тогда мимо меня. И вот что я прочел в Вики:

“24 февраля 2007 года Сафронов вернулся в Москву из очередной командировки — в Объединённые Арабские Эмираты на международную выставку вооружений IDEX-2007, открывшуюся 17 февраля 2007 года в Абу-Даби. По некоторым сведениям, там он пытался проверить информацию о возможных поставках российского оружия на Ближний Восток — партии истребителей Су-30 для Сирии и зенитных ракетных комплексов С-300В для Ирана, которые якобы должны были идти через Белоруссию. Сафронов сообщил в редакцию «Коммерсанта», что получил необходимые подтверждения, но готовых материалов так и не представил.

27 февраля 2007 года он посетил пресс-конференцию главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Дмитриева, где сообщил коллегам из «Коммерсанта», что у него появилась информация о подписанных контрактах между Россией и Сирией на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», истребителей МиГ-29 и оперативно-тактических ракет «Искандер-Э». Кроме того, Сафронов сообщил, что в случае огласки этих сведений может разразиться большой международный скандал, а ФСБ обязательно возбудит против него уголовное дело по факту разглашения государственной тайны.

2 марта 2007 года Сафронов погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома № 9 на Нижегородской улице. По словам свидетелей происшествия, некоторое время после падения он, возможно, был ещё жив, но когда приехала карета скорой помощи, врачи констатировали его смерть. В тот день Сафронов, находившийся на больничном, посетил поликлинику: ещё в Абу-Даби у него внезапно начались боли в животе, а уже в Москве врачи диагностировали язву желудка. Освободившись, он поехал домой, а по дороге зашёл в магазин за продуктами. Около 16 часов он, видимо, вошёл в свой подъезд, после чего поднялся на лестничную площадку между четвёртым и пятым этажами, где оставил пакет с покупками, хотя его квартира располагалась на третьем этаже”.

Ну, в общем, вы поняли: здорового мужика среди бела дня (16 ч) в центре Москвы попросту выкинули из окна. Видимо, ФСБ – чтобы не заморачиваться с возбуждением уголовного дела и прочими формальностями. Мне такая версия представляется наиболее подходящей для отработки. Но все суды и следствия закончились, понятно, ничем. “Самоубийство”.

В силу такой судьбы полного тезки уволенному журналисту Ивану Сафронову уже хочется не столько сочувствовать, сколько радоваться за него. По счастью, в Кремле душевное спокойствие Валентины Матвиенко все же ценят меньше, чем секретные договоры о поставках МИГ-29 Асаду – за Валю очередного Сафронова всего лишь уволили.

А могли б тоже из окна отправить полетать. Вместе со всей редакцией – за рецидив” (КОНЕЦ ЦИТАТЫ).

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Гм!… Э-ээээ… Похоже, друзья, я некоторым образом… того, накаркал. Из окна полетать не отправили – но вот “двадцатничек” ему корячится – 14 месяцев не прошло. Напрашивается версия (естественно, абсолютно конспирологическая и ни на чем не основанная): наверно, сын Иван Иванович Сафронов не очень примирился с тем, как закончилась жизнь его отца. Похоже, что его отец сунул нос в какие-то ОЧЕНЬ темные делишки нашего ГРУ и прочих мутных контор на Ближнем Востоке – все эти поставки оружия, новейшей техники, откаты и т.п. Я вот специально не слежу – но и то волей-неволей в курсе, что в этих Сириях-Ливиях-Дубаях у нас не то что журналисты – генералы ГРУ и даже сам сын главы АП Иванов то и дело – то тонули, то пропадали… (про сына Иванова я совсем недавно писал – утонул на спокойной воде во цвете лет).

То есть Иван Иваныч Сафронов, НАВЕРНО, пытался все эти годы что-то раскопать и за своего отца как-то поквитаться. То есть – он пытался влезть В ТЕ ЖЕ мутные схемы по торговле российским оружием – чтобы понять, что там такого обнаружил его отец, за что его так стремительно убрали.

И тогда всё понятно. Например – он пытался получить какой-то документ или факт, проливающий свет на то, что нашел его отец, у “западников” (а у кого, если у нас тут омерта?) – в обмен на что-то, что у него уже было (например, осталось в каких-то оставшихся от отца записях) по тем же, скажем, МИГам. А его давно “ведут”. И когда он пытается совершить обмен – ФСБ тут как тут. Измена Родине как с куста.

Фантастика? Может быть.

Но тогда так же понянтно, почему и Рогозин, и даже Песков практически не скрывают сочувствия. То есть они ЗНАЮТ эту подоплеку. Но спасти Ивана, скорее всего, уже нельзя – ФСБ такую кость уже не отдаст. “Шпиона поймали!”

В общем – читайте мой ЖЖ, тут истории с продолжением.

UPD. Чесслово, сидел, высасывал версию из пальца. Рядом бормочет радио. Только нажал “опубликовать” – слышу в новостях: “Сафронов обвиняется в том, что работал на чешскую разведку – передавал ей информацию о поставках российской военной техники на Ближний Восток”. Рогозин – вне подозрения…

UPD2. Новость об аресте Сафронова быстро убрали из Топа новостей Яндекса. Это уже ФСБ шустрит, пытаются “пригасить шумиху”.