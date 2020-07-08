В МВД сообщили о шестой жертве пожаров в Луганской области

08.07.2020, 4:25, Новости дня

Количество жертв лесных пожаров в Луганской области увеличилось до шести. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова проинформировало 7 июля его ведомство.

“Огнем уничтожено около 80 дачных и 30 жилых домов в селе Смоляниново [Новоайдарского района]. Предварительно шесть человек погибло”, – говорится в сообщении.

Ранее было известно о пяти погибших и девяти госпитализированных.

Аваков рассказал, что из Краматорска Донецкой области в район пожаров направлены два пожарных самолета Ан-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей”, – подчеркнул министр.

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области добрался до окрестностей временного областного центра Северодонецка. Полиция перекрыла дороги из Северодонецка в Новоайдар и село Пурдовка.