 

Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США и перекрасить Белый дом в розовый

08.07.2020, 4:25, Новости дня

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 6 июля опубликовала в своем Twitter видеоролик, в котором представила основные пункты “предвыборной президентской программы”.

Хилтон сопроводила программу хештегами #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.

В видео у Хилтон спросили, кого она видит в качестве вице-президента.

“Рианна, она красивая и талантливая, я думаю, она станет отличным вице-президентом”, – заявила модель.

По словам Хилтон, вице-президентом должна быть “женщина, которая честна и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей”.

Светская львица заявила, что планирует изменить фасад Белого дома.

“Я, несомненно, собираюсь покрасить его в розовый цвет, потому что белый слишком скучный”, – сказала Хилтон.

#ParisForPresident pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3

— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. 

Рэпер Канье Уэст, также объявил, что будет баллотироваться на пост президента США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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