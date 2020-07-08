 

В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда, есть жертвы

08.07.2020, 4:25, Новости дня

7 июля недалеко от Карловых Вар в Чехии произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла две жизни. Об этом сообщила чешская железнодорожная инспекция.

Пассажирские поезда, в которых находились 33 пассажира и два машиниста, оказались на одном пути и столкнулись.

По данным инспекции, ранения получили девять человек. Издание Aktuálně со ссылкой на спасателей пишет о 24 пострадавших. Некоторых эвакуировали вертолетами.

В полиции изданию сообщили, что начали уголовное производство в отношении одного из машинистов.

Местный сайт Karlovarský deník выяснил, что один из погибших – гражданин Германии, другой – чех. Они скончались от удара на месте.

Генеральный инспектор управления железных дорог Чехии Ян Кучера в эфире ČT24 заявил, что на участке колеи, где произошло столкновение, нет автоматики и все зависит от машинистов и диспетчера. Он предположил, что один из поездов оказался на перегоне не тогда, когда должен был.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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