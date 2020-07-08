Пентагон похвастался «сдерживанием» России
08.07.2020, 4:08, Новости дня
Марк Эспер по итогам первого года во главе Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» противников США.
По его словам, за год Пентагон «сдержал агрессивные действия» как государств-«изгоев» (КНДР и Ирана), так и «близких конкурентов» – РФ и Китая, передает РИА «Новости».
Рассказывая об успехах ведомства, Эспер также сообщил о контртеррористических операциях, которые привели к ликвидации «десятков ключевых террористов».
Кроме того, он похвастался сохранением свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
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