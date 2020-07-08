Мнение: Боеготовность флота Неижпапы

08.07.2020, 3:30, Разное

​​Украинские хакеры из группы “Берегини” по мотивам откровений потешного адмирала Неижпапы опубликовали фрагменты документа о текущем состоянии кораблей ВМСУ и их боеготовности. Результат прямо скажем оказался немного предсказуем.

Мы начинаем публикацию документов о техническом состоянии кораблей ВМС Украины, которые нам прислали неравнодушные граждане в погонах из Морского командования. Спасибо, господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!

Неработоспособные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, демонтированные двигатели – вот реальная картина большей части кораблей ВМС Украины.

В соответствии с докладом командира Морского командования по техническому состоянию подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения боеготовыми являются лишь 6 единиц корабельно-катерного состава (23%) (малый бронированный артиллерийский катер (мбака) «Вышгород», мбака «Лубны», артиллерийский катер (ака) «АКА-03», морское водолазное судно (мвс) «Нетешин», санитарный катер (ска) «Сокаль», рейдовый водолазный катер (рвдка) «РВК-258»).

НЕ БОЕГОТОВЫМИ 21 единица (77%) (фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер (рка) «Прилуки», судно размагничивания (ср) «Балта», рейдовый тральщик (ртщ) «Геническ», средний десантный корабль (сдк) «Юрий Олефиренко», морской сухогрузный транспорт (мстр) «Горловка», десантный катер (дка) «Сватово», противодиверсионный катер (прдка) «Голая Пристань», мбака «Кременчуг», ака «Скадовск», мбака «Аккерман», катер связи (касв) «Пивденний», морской буксир (мб) «Корец», ака «Ровно», ака «АКА-02», касв «Доброполье», морское водолазное судно (мвс) «Почаев», рейдовый водолазный катер (рвдка) «Токмак», поисково-спасательное судно (псс) «Донбасс», рвдка «Ромни», малый разведывательный корабль (мрзк) «Переяслав»).

(С) Берегини

PS. Вот с этим “флотом” из 6 корыт Неижпапа собрался воевать за Крым и Севастополь. Можно также отметить, что за 6 лет “гидности” уровень боеготовых кораблей ВМСУ практически не вырос и вряд ли вырастет при Неижпапе.