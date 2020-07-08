 

Мнение: Шпионские страсти

08.07.2020, 3:25, Разное

Нельзя не отметить, как обмельчала наша Россия: то у нас ФСБ отчаянно боролась с румынской разведкой (член правления ИнтерРАО некая Карина Цуркан), то вот – с чешской разведкой… На полном серьезе заявляют, что чехи якобы завербовали И.Сафронова, когда ему был 21 год (!) – чтобы он, значит, качал им инфу… про продажи российской военной техники на Ближний Восток. Нельзя не поразиться силе предвидения чешских вербовщиков – на 3 метра под землю видят, в простом юнце с последнего курса ВУЗа распознали, значит, будущего крутого специалиста по БВ. Орлы! И главное – зачем им? Вся Чехия – 10 млн. человек. Какой им Ближний Восток, да еще – таким кружным путем, через Россию?

Даже если очень напрячься, не получается проникнуться романтикой шпионо-поимки. Есть в этом привкус какого-то дешевого водевиля. “Они защищают Родину!” От кого – от чехов? От Ивана Сафронова?

И главное – как-то не оставляет мысль, что все “военные тайны” России на этом самом БВ в конечном счете сводятся к тому, кто, как, в каком размере и через какие банки дает и берет “откаты”, причем большая часть этой “ценной инфы” касается наших же россиян (включая высших чиновников). А работа ФСБ сводится не к тому, конечно же, чтобы “пресечь казнокрадство” – а к тому, чтобы не позволять этой “ценной инфе” куда-нибудь утечь – к нашим “партнерам” или, не дай бог, в паблик. То есть – воры используют спецслужбы для защиты самих себя от разоблачения. Оно, безусловно, и на Западе во многом так – но, увольте, никакой “романтики” я в этом не вижу.

Самая главная и, наверно, самая опасная “военная тайна” наших делишек на Ближнем Востоке – понять, какая же сволочь держит безголовую РФ в Сирии, а теперь еще и в Ливии, жестко не позволяя уползти оттуда (хотя Путин уже три раза порывался это сделать). Ясно ведь, что самой России пребывание там в принципе нахрен не нужно, 5 лет мы там топчемся, периодически огребая по сусалам – зачем? Ради чего?

Но эту тайну, боюсь, ни Сафронов, ни чешская разведка не знают.

Источник: Размышления вольного социолога



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