 

Байден предложил ограничить импорт из России

08.07.2020, 3:08, Новости дня

США и их союзникам следует ограничить импорт товаров из РФ и Китая, сообщил кандидат в президенты США Джо Байден.

Байден предложил план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, передает ТАСС.

На сайте предвыборного штаба политика сообщается, что он готов ввести «целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия». По его словам, они «представляют угрозу национальной безопасности». Подобные меры предлагается ввести «для защиты критически важных инфраструктуры и поставок», передает РИА «Новости».

Компаниям предлагается подготовить планы на случай сбоя в поставках важной продукции.

По мнению Байдена, ни США, ни их союзники «не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», поэтому требуются «новые подходы к безопасности системы снабжения» и «обновление правил торговли».

Байден в своих предложениях больше говорит о Китае, чем о России. Он обвиняет Пекин в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям. В качестве примеров он упоминает кобальт, медь, графит.

Он призывает «привлечь к ответственности» конкурентов, однако не уточняет как.



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