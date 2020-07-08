 

«Торнадо с длинным хвостом» — журналист CNN рассказал о последствиях коронавируса

08.07.2020, 3:06, Новости дня

Бизнес-редактор CNN Ричард Квест, заразившийся коронавирусом в середине апреля, рассказал что симптомы болезни продолжают возвращаться к нему, несмотря на отрицательный результат теста и наличие антител. По словам журналиста, он продолжает сталкиваться с новыми повреждениями, вызванными вирусом. Он сравнивает Covid-19 с торнадо, проносящимся по телу и оставляющим за собой массу повреждений.


Reuters

«Кашель вернулся — без предупреждения и, кажется без причины, как и усталость», — рассказывает о своём самочувствии бизнес-редактор CNN Ричард Квест, заразившийся коронавирусом в середине апреля.  По словам журналиста, он, как и многие другие начал понимать, что «переживает и страдает от долгосрочных последствий Covid-19».

По словам Квеста, симптомы заболевания появились у него внезапно: «Я вдруг почувствовал ужасную усталость и у меня появился какой-то новый кашель».

«Вирус как торнадо. Когда он приходит, он кружится по телу, вызывая хаос, смятение, кашель, нанося ущерб каждому органу, к которому он прикасается», — описывает свои ощущения автор статьи. При этом, как подчёркивает обозреватель, его заболевание проходило в умеренной форме: без трудностей с дыханием и потери обоняния — только усталость и кашель, не похожий на привычный, считающийся у докторов продуктивным.  Ковидный кашель — сухой, резкий и хриплый.

Как пишет Квест, позже его анализ на коронавирус показал отрицательный результат, а на антитела — положительный, и врач заверил его, что болезнь не вернётся. Однако, по признанию журналиста, бывают дни, когда ему кажется, что она вернулась. Кроме того, автор продолжает открывать «новые области повреждений»: среди них появившаяся «неуклюжесть», небольшое «смятение» в сознании и проблемы с пищеварением. Доктора уверяют. Что это пройдёт, но не уточняют, когда.

«Тех, у кого не было ковида, и он не был свидетелем хаоса, который тот оставляет после себя, я призываю: делайте всё, что в ваших силах, чтобы избежать этого торнадо, — пишет Квест в заключение. — Оно с рёвом пронесётся по телу, кого-то убьёт по дороге и повредит всё на своём пути. А когда вы решите: «Слава богу, всё закончилось», обернитесь: всё вокруг усыпано повреждениями, которые останутся с вами ещё долго после того, как кризис пройдёт. Covid — это торнадо с очень длинным хвостом».



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