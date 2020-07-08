 

Личное: Обычные люди

08.07.2020, 3:00, Разное

В какой именно момент в нашей стране вдруг стало особенно стыдно — быть обычным человеком?


Фото: Моё

В криминальные «девяностые»? В развратные «нулёвые»? На пике популярности Инстаграма, где тупые, пластмассовые соски и спившиеся полусветские бабки хвастаются своим — а часто и не своим! — достатком?

Я точно не помню. Да это, собственно, и не важно.

Для меня важно другое — напомнить вам, что быть обычным человеком, — это не стыдно. Жить в обычной квартире, ездить на обычной машине или на метро, не иметь гардеробной, забитой до отказа шмотками, — не стыдно.

Стыдно — быть девкой, которая сосёт за шмотки и за машинку. Стыдно — быть дурой. Стыдно — трясти лейблами и шильдиками в соцсетях. Стыдно — фотографироваться в частных джетах, в которых ты летишь удовлетворять сексуальные потребности мужиков. Стыдно, в конце концов, перекроить свою морду под стандарт востребованной эскортницы.

  Вот это — стыдно. А быть обычным человеком — нет.

  Я — обычная, и мне такой — нормально, хоть весь виртуальный мир и пытается внушить мне обратное.

Мы — обычные люди — должны держаться вместе и помогать друг другу. Нам рассчитывать не на кого. У нас нет могущественных родственников и бешеных бабок на счетах.

Именно поэтому я не могу пройти мимо простой семьи, столкнувшейся с самой страшной бедой на свете: серьёзной болезнью ребёнка.

Володе Зеленчуку — всего 9 месяцев, а он уже перенёс столько страданий, что ни дай Б-г никому из нас испытать за всю жизнь.


Фото: Алёша

 У малыша — тяжелейший порок сердца. Чем больше Володя движется, тем сильнее устаёт. Его органы недополучают кислород, а лёгкие испытывают чрезмерную нагрузку. У мальчика — сильнейшая одышка, в результате которой его пальцы и губы часто становятся фиолетовыми.

Малыш уже перенёс операцию в России, но это — только временная коррекция. Любой его вздох может оказаться последним.


Фото: Алёша

Родители малыша обратились в ведущие кардиологические центры страны, но там им предложили только паллиативную помощь. Представляете, что значит для матери и для отца — услышать такие слова?

В Испании же есть кардиохирург, который вытаскивает таких, как Володя, малышей. Выживаемость у этого доктора — высокая, но операцию нужно сделать до года. Времени практически не осталось.

Вот что говорят родители Володи:

«Каждый момент, проведённый с ним, мы ценим по-особенному. К сожалению, времени на спасение сыночка у нас остаётся всё меньше».

Не дай Б-г никому из нас столкнуться с такой бедой.

Поможем? Кто, если не мы, в конце-то концов?  

Спасибо.

Источник: Лена Миро



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