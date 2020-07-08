 

В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

08.07.2020, 2:30, Новости дня

Конгрессмены США запланировали запретить Пентагону тратить федеральные средства на контроль над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке, свидетельствует проект оборонного бюджета США.

Документ представлен комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США, находящейся под контролем Демократической партии, передает ТАСС.

Предлагается запретить тратить «средства на осуществление контроля над нефтяными ресурсами Сирии и Ирака».

В частности, речь идет о 700 млн долларов, которые собирались направить на поддержку сил, участвующих в борьбе против террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии, например курдам.

Проект бюджета должны поддержать как Палата представителей, так и контролируемый Республиканской партией Сенат, а также глава американского государства Дональд Трамп.

Напомним, Москва указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Масочный режим в Москве: главная цель – защитить себя и окружающих

16.05 / Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей

12.05 / Врач: Подключенные к ИВЛ пациенты не обречены при пожаре

04.07 / На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

25.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

16.06 / Житель Ульяновска попытался съесть сердце убитой им знакомой

19.06 / В США оценили шансы обмена Уилана на россиян

03.07 / СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

17.04 / “Все зависит от людей”. Зеленский сообщил, что 24 апреля украинцам расскажут о послаблении карантина

30.04 / В РФ задумались об изменении итоговой аттестации девятиклассников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска