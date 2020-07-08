 

Помпео: США введут визовые органичения для китайских чиновников из-за Тибета

08.07.2020, 2:21, Новости дня

США введут визовые ограничения для некоторых китайских чиновников, потому что Китай препятствует поездкам в Тибетский автономный район и другие тибетские районы американских дипломатов, а также журналистов и туристов из США, заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для чиновников правительства КНР и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые в значительной степени участвовали в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы», – отметил Помпео в своем заявлении.



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