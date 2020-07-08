 

Эксперты ВОЗ едут в Китай искать источник происхождения коронавируса

08.07.2020, 2:10, Новости дня

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ближайшие дня направятся в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса. Об этом 7 июля в своем Twitter написал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. 

“В эти выходные эксперты отправятся в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника COVID-19. Эксперты разработают объем и круг ведения международной миссии под руководством ВОЗ”, – отметил Гебрейесус.

[email protected] experts will travel to #China this weekend to work together with their Chinese counterparts to prepare scientific plans for identifying the zoonotic source of #COVID19. The experts will develop the scope and terms of reference for a WHO-led international mission.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 7, 2020

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Президент Дональд Трамп 18 мая поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. 

В конце мая Трамп заявил о намерении выйти из ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 540 тыс. умерли. 

29 июня глава ВОЗ сказал, что многие страны добились определенного прогресса в преодолении коронавируса, однако глобальная пандемия ускоряется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Мэр Нью-Йорка рассказал подробности о редком воспалительном синдроме у детей с COVID

11.06 / Майк Помпео назвал Крым украинским и призвал Россию вернуть полуостров

29.04 / Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

28.06 / Названа причина утечки отходов на обогатительной фабрике в Норильске

19.05 / Россия стала чаще выдавать свои паспорта. Большинство новых граждан – украинцы

24.04 / Названы условия уменьшения платы за обучение

27.06 / Новый коронавирусный антирекорд в Украине, главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении. Главное за день

15.05 / В Госдуме допустили возможность не возвращать авиасообщение с Черногорией

22.05 / Вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей

20.06 / Посол РФ в США заявил о непрерывных контактах между Москвой и Вашингтоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска