Эксперты ВОЗ едут в Китай искать источник происхождения коронавируса

08.07.2020, 2:10, Новости дня

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ближайшие дня направятся в Китай, чтобы установить источник происхождения коронавируса. Об этом 7 июля в своем Twitter написал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

“В эти выходные эксперты отправятся в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника COVID-19. Эксперты разработают объем и круг ведения международной миссии под руководством ВОЗ”, – отметил Гебрейесус.

[email protected] experts will travel to #China this weekend to work together with their Chinese counterparts to prepare scientific plans for identifying the zoonotic source of #COVID19. The experts will develop the scope and terms of reference for a WHO-led international mission.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 7, 2020

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Президент Дональд Трамп 18 мая поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ.

В конце мая Трамп заявил о намерении выйти из ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 540 тыс. умерли.

29 июня глава ВОЗ сказал, что многие страны добились определенного прогресса в преодолении коронавируса, однако глобальная пандемия ускоряется.