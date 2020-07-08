Названы лучшие напитки для укрепления иммунитета

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08.07.2020, 1:35, Новости дня

Во время нового исследования учеными были определены напитки, которые позволяют повысить естественные защитные силы организма.

Одним из таких напитков является чай из куркумы с добавлением лимонного сока. Куркума содержит компонент куркумин, моделирующий иммунную систему и обладающий противовоспалительными свойствами. Горячий лимонад с имбирем, корицей и медом также очень полезен для здоровья.

Кроме этого, для укрепления иммунитета следует регулярно употреблять апельсиновый сок. Чтобы напиток, богатый витамином С, стал еще полезней, в него можно добавить морковь и яблоки. Сок арбуза содержит витамины А, С и ликопин, который является мощным антиоксидантом.

Чистая вода самым лучшим образом укрепляет иммунитет. Она вымывает из организма токсины и вредные вещества.



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