Названы лучшие напитки для укрепления иммунитета

08.07.2020, 1:35, Новости дня

Во время нового исследования учеными были определены напитки, которые позволяют повысить естественные защитные силы организма.

Одним из таких напитков является чай из куркумы с добавлением лимонного сока. Куркума содержит компонент куркумин, моделирующий иммунную систему и обладающий противовоспалительными свойствами. Горячий лимонад с имбирем, корицей и медом также очень полезен для здоровья.

Кроме этого, для укрепления иммунитета следует регулярно употреблять апельсиновый сок. Чтобы напиток, богатый витамином С, стал еще полезней, в него можно добавить морковь и яблоки. Сок арбуза содержит витамины А, С и ликопин, который является мощным антиоксидантом.

Чистая вода самым лучшим образом укрепляет иммунитет. Она вымывает из организма токсины и вредные вещества.