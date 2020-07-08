 

В Киеве задержали «куратора ДНР по линии ГРУ»

08.07.2020, 1:30, Новости дня

СБУ утверждает, что в Киеве задержан человек, который якобы является «куратором» руководителей ДНР «по линии» ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. Нацполиция Украины сообщила о задержании двух россиян.

Как информирует СБУ, задержан житель Украины. Ему собираются предъявить обвинение по статье о создании террористической группы или организации.

По версии СБУ, «гражданин К.» в 2014–2020 годах «осуществлял функции одного из «кураторов», он является «внештатным представителем спецслужб» России, передает ТАСС.

На сайте СБУ обнародованы записи телефонных разговоров задержанного якобы с россиянами, объявленными в розыск по делу о катастрофе Boeing, в разговорах упоминаются фамилии высокопоставленных российских чиновников.

При этом нацполиция Украины сообщает, что «оперативники управления стратегических расследований» получили данные о прибытии в Киев двух граждан России, которые «планируют серию тяжких преступлений». Они были задержаны.

В полиции утверждают, что задержанные «были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран». Готовятся материалы для «принудительного выдворения задержанных за пределы Украины».



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