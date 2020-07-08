США официально объявили о выходе из ВОЗ

08.07.2020, 1:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник официально запустил механизм выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором ВОЗ, которая ведет борьбу с различными заболеваниями по всему миру. Официальный представитель Госдепартамента заявила, что Трамп сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США выходят из ВОЗ и перестают платить ежегодный взнос в размере 400 млн долларов.

Решение вступит в силу в течение года – до 6 июля 2021 года. В случае, если победу на президентских выборах одержит демократ Джо Байден, он наверняка отменит решение своего предшественника, и США останутся в составе ВОЗ.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил информацию о выходе США из ВОЗ.

Законодатель-демократ Роберт Менендес, сопредседатель Комитета по международным отношениям Сената США, назвал реакцию президента на действия ВОЗ «хаотичной и непоследовательной».

Трамп обвинил ВОЗ в необъективном отношении к Пекину, заявив, что организация проигнорировала первоначальную вспышку COVID-19 в Китае.

Элиот Энгел, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, также осудил выход США из ВОЗ.

«При любых обстоятельствах, выход из ведущей мировой организации, координирующей глобальные усилия в области здравоохранения, является плохим решением, особенно во время глобальной пандемии, – подчеркнул конгрессмен-демократ, – Отказ от ответственности… не отменяет ошибок администрации и не устраняет страданий, которые пережила наша страна».