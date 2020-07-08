 

В Киеве задержали двух россиян, которые планировали тяжкие преступления – Нацполиция Украины

08.07.2020, 1:06, Новости дня

7 июля в Шевченковском районе Киева в результате спецоперации задержали двух граждан РФ, которые готовили тяжкие преступления. Об этом проинформировал сайт Национальной полиции Украины.

“Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что перед задержанием установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения.

“Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины”, – отметили в Нацполиции.

На отретушированных фотографиях заметно, что задержанные представляют народность Кавказа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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