 

Зеленскому вручили два админпротокола из-за нарушений при подаче деклараций

08.07.2020, 1:06, Новости дня

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) выписало президенту Украины Владимиру Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

“После вступления в должность президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило”, – говорится в заявлении. 

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК Александр Новиков, отметили в НАПК.

“Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины, и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение, все граждане должны следовать законам Украины”, – заявили в ведомстве.

Материалы будут переданы в суд, заверили в ведомстве.

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Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК on Teisipäev, 7. juuli 2020

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства. 

Декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая. Доходы Зеленского и его супруги Елены в прошлом году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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