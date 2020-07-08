Племянница Трампа назвала его социопатом

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08.07.2020, 0:53, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп является социопатом, сообщила его племянница Мэри Трамп в своей книге.

По ее словам, «гордыня и невежество» Трампа угрожают США. Мэри Трамп заявила, что эго президента «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».

«В глубине души он знает, что не является тем, кем представляется», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В книге утверждается, что Дональд Трамп с детства демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах, к этому располагала семья, которой руководил его отец Фред Трамп.

По словам Мэри Трамп, сестра нынешнего президента США Мэриэнн «делала за него домашние задания». При поступлении в университет Пенсильвании Трамп «заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов».

«Дональд, у которого никогда не было недостатка денег, хорошо ему заплатил», – приводит ее слова Washington Post.

Напомним, СМИ опубликовали выдержки из книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Суд в США временно запретил издавать книгу.



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