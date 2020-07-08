Эксперты рассказали, чем опасен для подростков поздний сон

08.07.2020, 0:30, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что подростки, которые привыкли ложиться спать поздно, чаще страдают астмой и аллергией, чем те дети, которые отходят ко сну раньше.

В исследовании ученых приняли участие 1 600 подростков, которые живут в Индии и Западной Бенгалии. Возраст испытуемых составил от 13 до 14 лет. Участники эксперимента были опрошены на предмет симптомов астмы, а также особенностей их вечерней рутины.

Ученые обнаружили, что вероятность возникновения симптомов астмы была в три раза выше у тех подростков, которые предпочитают ложиться спать в позднее время. Риск развития аллергического ринита у таких детей также увеличивался в два раза.