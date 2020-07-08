 

Эксперты рассказали, чем опасен для подростков поздний сон

08.07.2020, 0:30, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что подростки, которые привыкли ложиться спать поздно, чаще страдают астмой и аллергией, чем те дети, которые отходят ко сну раньше.

В исследовании ученых приняли участие 1 600 подростков, которые живут в Индии и Западной Бенгалии. Возраст испытуемых составил от 13 до 14 лет. Участники эксперимента были опрошены на предмет симптомов астмы, а также особенностей их вечерней рутины.

Ученые обнаружили, что вероятность возникновения симптомов астмы была в три раза выше у тех подростков, которые предпочитают ложиться спать в позднее время. Риск развития аллергического ринита у таких детей также увеличивался в два раза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / “Вы заигрались”. Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах, полиция открыла уголовное производство

19.04 / Бог обязательно поможет, заверил Лукашенко

30.04 / В Красноярском крае на незаконном прииске изъяли 27 кг золота

07.07 / Эстония решила поставить Украине пистолеты Макарова

25.06 / Помпео: Германия фактически признала, что не считает Россию угрозой

04.06 / Пять регионов подали заявки на дистанционное электронное голосование по Конституции

30.04 / Ассоциация врачей призвала соблюдать карантинные меры в майские праздники

07.05 / Количество зараженных, масочный режим и салют на 9 мая: Собянин — о ситуации в столице

07.05 / Рубль вырос к доллару и евро

05.06 / Погребинский объяснил веру «50% украинцев» в победу над Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска