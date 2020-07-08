 

Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

08.07.2020, 0:30, Новости дня

Демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах президента США вернет страну в состав Всемирной организации здравоохранения.

Байден считает, что граждане США ощущают «большую безопасность», когда их страна «занимается укреплением глобального здравоохранения». Он обещал в первый же день президентства «присоединиться к ВОЗ». Байден заявил, что «восстановит лидерство» США на мировой арене, передает РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что страна официально выходит из ВОЗ.



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