 

Reuters: Франция считает, что Турция действует вопреки интересам НАТО

08.07.2020, 0:15, Новости дня

Для Франции этот инцидент стал "последней каплей", для Турции "недоразумением", для НАТО это может стать "поворотной точкой" – так в сегодняшнем сообщении агентства Reuters оценивается морской инцидент между кораблями Франции и Турции, произошедший около месяца назад.

События произошли 10 июня и "развивались быстро", пишет Reuters. Фрегат военно-морских сил Франции под командованием НАТО патрулировал восточную часть Средиземного моря, когда заметил танзанийское грузовое судно, заподозрив его в контрабандных поставках оружия в Ливию, в нарушение эмбарго ООН.

Министерство обороны Франции, выступая от имени правительства, заявило, что корабль ВМС Турции, сопровождавший грузовое судно, подал предупредительный сигнал французскому фрегату, а турецкие моряки надели пуленепробиваемые жилеты. В заявлении французского министерства говорилось, что турецкие моряки заняли позиции у корабельного вооружения.

Турция не согласилась с такой трактовкой инцидента. Представители турецкого командования отрицают свою причастность к незаконной перевозке оружия в Ливию и заявляют, что сухогруз перевозил гуманитарную помощь. Турция обвинила Францию в агрессии.

Турецкий посол во Франции, Исмаил Хакки Мусса, заявил 1 июля, что три боевых корабля Турции помогали силам НАТО в обеспечении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Союз НАТО назначил расследование, но содержание этого расследования засекречено, в НАТО не стали комментировать результаты работы следователей.

Два европейских дипломата заявили агентству Reuters, что Франция направила письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в начале июля, заявив, что в докладе по итогам расследования "некорректно представлены факты".

В Пентагоне пока отказываются комментировать произошедшее, отмечает Reuters. Франция рассматривает позицию Турции как отражение тенденции Анкары действовать вопреки интересам и ценностям западных союзников.

  • Радио «Свобода»

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