 

Россия и Китай заблокировали в СБ резолюцию по Сирии

08.07.2020, 0:08, Новости дня

Проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией заблокирован Россией и Китаем, сообщил источник в организации.

Источник ТАСС сообщил, что РФ и Китай проголосовали против проекта, 13 членов СБ – за. Документ «не был принят из-за голосования «против» постоянных членов СБ».

Германия и Бельгия, которые подготовили проект, проигнорировали позицию Москвы, которая настаивает на сокращение пунктов пропуска гуманитарных грузов «в обход» Дамаска.

Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить, передает РИА «Новости».



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