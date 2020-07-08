 

Советника главы “Роскосмоса” Сафронова арестовали до 6 сентября

08.07.2020, 0:00, Новости дня

7 июля Лефортовский суд Москвы решил взять под стражу задержанного российскими спецслужбами по делу о государственной измене бывшего корреспондента издания “Коммерсантъ”, советника главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова. Об этом сообщает Meduza.

Фигуранта дела о госизмене арестовали до 6 сентября, “на месяц и еще 30 суток”.

Заседание суда закрыли из-за “совершенно секретных сведений в деле”.

Адвокат Сафронова рассказал, что обвинение ФСБ намерена предъявить 13 июля.

“Коммерсантъ” сообщает, что защита Сафронова намерена обжаловать решение Лефортовского суда.

О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. В “Роскосмосе” заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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