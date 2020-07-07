 

«Нашей профессии брошен вызов». Заявление «Новой газеты»

07.07.2020, 23:57, Разное

В связи с преследованием журналистов Светланы Прокопьевой, Ивана Сафронова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Журналистка «Проекта» Ольга Чуракова на пикете солидарности в день задержания Ивана Сафронова по делу о госизмене. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В понедельник, день вынесения позорного приговора Светлане Прокопьевой, было возбуждено уголовное дело в отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова — за неуведомление о двойном гражданстве.

А во вторник по подозрению в государственной измене был задержан советник главы Роскосмоса Иван Сафронов — которого мы все знаем как одного из лучших деловых журналистов страны.

В том, что это не цепочка совпадений, а именно «гребаная цепь», убеждают действия «информационного спецназа» — мы не можем назвать ни коллегами, ни журналистами сотрудников телекомпаний, которые фактически участвуют в оперативных мероприятиях и дежурят у дома Сафронова, пока там идет обыск. Их цель — не информирование общества, а гражданская казнь человека до предъявления ему обвинения, не говоря уж о суде.

Мы понимаем, что нашей профессии брошен вызов, и будем защищать себя и коллег.

Редакция «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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