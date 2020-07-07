 

ВВС Объединенных Арабских Эмиратов нанесли авиаудары по ливийской авиабазе Аль-Ватыя

07.07.2020, 23:23, Разное

В результате атаки были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса MIM-23 Hawk и украинские средства РЭБ и РЛС. Представитель ПНС Ливии уверен, что атака была выполнена самолетами Mirage 2000-9.

Арабский политолог Абдулхалик Абдулл также сообщал об успешной атаке силами ОАЭ на авиабазу, отметив, что это будет уроком Турции. Позже он удалил это сообщение.

В соц сетях стали появляться сообщения, что сразу после удара самолет, на котором мог находиться Халифа Хафтар направился в сторону ОАЭ.

Также в сообщениях заместителя министра обороны ПНС Селахеттина Абдуллы ан-Немруш отмечалось, что в составе ЛНА нет самолетов, которые смогли бы выполнить подобную сложную задачу.



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