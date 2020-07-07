Учеными была определена главная причина старения

07.07.2020, 23:21, Новости дня

Международная группа ученых установила, что висцеральный жир, который находится в брюшной полости, способствует развитию возрастных заболеваний и ослаблению иммунитета организма.

Главную роль в возникновении хронических воспалений, которые запускают процесс старения, играют лейкоциты эозинофилы. Специфические иммунные клетки присутствуют в кровеносной системе и, как обнаружилось во время нового исследования, в висцеральных жировых тканях. Главное предназначение этих клеток в том, чтобы защищать человека от многоклеточных паразитов и поддерживать местный иммунный гомеостаз.

Количество эозинофилов с возрастом уменьшается, а число противовоспалительных макрофагов – растет. Такой дисбаланс становится причиной возникновения вялотекущего воспаления в брюшной полости.