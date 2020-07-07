В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
07.07.2020, 23:16, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтверждена пневмония. Всего в Москве скончались 4027 пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что избежать второй волны заражений COVID-19 в Москве можно с помощью пошагового выхода из режима ограничений и постоянного мониторинга ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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