Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на вакцину от COVID-19

07.07.2020, 23:06, Новости дня

Компания Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на испытания и производство потенциальной вакцины от коронавируса. Планируется, что к январю 2021 года Novavax произведет и доставит потребителям 100 миллионов доз новой вакцины.

Novavax получила самый крупный грант от Министерства здравоохранения и социальных служб в рамках инициативы Белого дома «Операция Сверхсветовая Скорость», направленной на разработку вакцин и терапии для борьбы с COVID-19.

Минздрав США профинансировал производство 100 миллионов доз вакцины, поставки которой начнутся в четвертом квартале этого года и могут быть завершены уже к январю-февралю 2021 года, рассказал Reuters Стэнли Эрк, генеральный директор Novavax. Благодаря федеральному финансированию компания также сможет завершить третью фазу испытания вакцины – заключительный этап с тестированием на людях.

По словам Эрка, результаты первого этапа тестирования вакцины станут известны в течение следующей недели. Novavax планирует начать тестирование на людях в августе-сентябре, третья фаза испытаний начнется в октябре.

Помимо Novavax, гранты на разработку вакцин и терапии для COVID-19 также получили Johnson & Johnson (456 миллионов долларов), Moderna Inc (486 миллионов долларов) и AstraZeneca (1,2 миллиарда долларов). Компания Emergent Biosolutions получила 628 миллионов долларов на расширение производственных мощностей для создания потенциальной вакцины и терапии для коронавируса.

По словам министра здравоохранения Алекса Азара, появление Novavax в портфолио операции «Сверхсветовая скорость» повышает вероятность того, что уже в конце года у США будет в наличии «по крайней мере одна безопасная эффективная вакцина».

Еще один контракт на 450 миллионов долларов был заключен с компанией Regeneron Pharmaceuticals, которая занимается разработкой средств лечения COVID-19 с помощью иммунного белка.

По словам руководителя компании, Novavax вскоре передаст свою технологию производства вакцины производителю, обладающему двумя крупными предприятиями, способными обеспечить производство вакцины. Название компании приведено не было. Ожидается, что к началу 2021 года Novavax будет ежемесячно производить 50 миллионов доз вакцины.

Novavax не начинал испытания вакцины на людях вплоть до конца мая. Это связано с тем, что вакцина выращивается в клетках насекомых; этот процесс может занять 30 дней, прежде чем ученые смогут начать ее очистку и массовое производство.

Хотя Novavax еще не произвела лицензированную вакцину; Sanofi использует ту же базовую технологию для производства вакцины против гриппа, «поэтому риск того, что мы не добьемся успеха, довольно низок», – заявил Грегори Гленн, президент Novavax по исследованиям и разработкам.

Вакцина, созданная Novavax, работает в сочетании с адъювантом – веществом, усиливающим иммунный ответ и помогающим организму создать надежную защиту от вируса.