США глубоко обеспокоены задержанием профессора-юриста в Пекине

07.07.2020, 23:06, Новости дня

Во вторник Соединенные Штаты заявили, что они глубоко обеспокоены задержанием в Китае Сюй Чжанжуня, профессора права, который открыто критиковал правящую Коммунистическую партию Китая, и призвали Пекин освободить его.

57-летний Сюй Чжанжунь, профессор престижного Университета Цинхуа, стал известен в июле 2018 года тем, что осудил отмену ограничения для переизбрания лидера Китая, что позволяет Си Цзиньпину оставаться на своем посту после его нынешнего второго срока.

Согласно текстовому сообщению, распространенному среди друзей профессора Сюй и увиденному агентством Reuters, более двадцати полицейских в понедельник утром забрали профессора из его дома в пригороде Пекина. Правоохранители также обыскали его дом и конфисковали его компьютер.

«Мы глубоко обеспокоены задержанием в КНР профессора Сюй Чжанжуня за критику китайских лидеров на фоне ужесточения идеологического контроля над университетскими кампусами в Китае. КНР должна освободить Сюй и выполнить свои международные обязательства по соблюдению свободы выражения мнений», – написала в «Твиттере» пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.

Задержание произошло в то время, когда в Гонконге вступил в силу новый закон о национальной безопасности. Новый закон, который Пекин ввел в отношении этой бывшей британской колонии, определяет суровые меры наказания, вплоть до пожизненного заключения, за то, что китайские власти определяют как сепаратизм, подрывную и террористическую деятельность, а также сговор с иностранными государствами.

Критики говорят, что цель нового закона в том, чтобы ликвидировать продемократическое движение, которое в прошлом году организовало в Гонконге многомесячные протесты, которые порой сопровождались насилием.

Введение нового закона дополнительно ухудшило американо-китайские отношения, которые и ранее были испорчены различными подходами двух стран к вопросу о борьбе с пандемией коронавируса.