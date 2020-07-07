Шмыгаль: Отставка Смолия была несколько эмоциональной. Не хочется использовать другие слова

07.07.2020, 22:54, Новости дня

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий совершил эмоциональный поступок, подав в отставку, но политика регулятора и правительства после изменения фамилии главы останется прежней. Об этом 7 июля во время виртуального круглого стола “Украинские реформы: что далее?”, организованного Chatham House, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляция дискуссии велась в аккаунте Кабинета Министров в YouTube.

“По моему мнению, отставка председателя Национального банка Смолия была несколько эмоциональная. Не хочется использовать другие слова. Конечно, она всколыхнула и Украину, и наших международных партнеров. Правление остается на местах, политика Национального банка остается неизменной”, – заверил Шмыгаль.

Он утверждает, что правительство и президент никогда не оказывали политическое давление на руководство НБУ.

Глава Кабмина напомнил, что в день, когда Смолий объявил об отставке, Украина должна была разместить еврооблигации на сумму $1,75 млрд по рекордно низкой ставке – 7,3%. “Политически необоснованные” заявления председателя НБУ не могли не повлиять на спокойствие финансового рынка, заявил Шмыгаль.

“Для того, чтобы не испортить репутацию Украины перед нашими инвесторами и сохранить статус надежного участника и партнера на рынке заимствований, мы были вынуждены остановить эту операцию. Но, конечно, мы понимаем, что при назначении нового руководителя мы вернемся к этой операции и будем двигаться дальше”, – сказал премьер.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Глава регулятора подал 1 июля в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В интервью LB.ua Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский 30 июня попросил его уйти с должности.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций.

Беспокойство по поводу ухода Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации.