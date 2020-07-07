Собчак задержали в центре Москвы

07.07.2020, 22:54, Новости дня

В Москве на Лубянке, где проходил митинг в поддержку советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова, ставшего фигурантом дела о государственной измене, сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает “Медиазона”.

Собчак во время митига не держала плакат, но надела футболку с надписью “Свободу Ивану Сафронову, сообщает издание.

Ксению Собчак задержали на Лубянке. Она не держала плакат, но надела футболку «Свободу Ивану Сафронову» https://t.co/6kY7xKPN33

Видео: Дарья Гуськова / Медиазона pic.twitter.com/yTGefUj5gP

— Медиазона (@mediazzzona) July 7, 2020

Юрист организации “Правозащита Открытки” Алексей Прянишников, оказывающей Собчак правовую помощь, сообщил ТАСС, что его подопечную отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции согласно ч. 5 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения пикетирования). По словам юриста, Собчак грозит штраф до 20 тыс. руб. (около 7,5 тыс. грн).

По информации агенства, в ходе пикетов в поддержку Сафронова в центре Москвы были задержаны около 20 человек. Среди них – несколько журналистов “Коммерсанта”, сооснователь издания Baza Никита Могутин, бывший журналист “Новой газеты” и однокурсник Сафронова, сотрудница агентства Reuters, журналистка Transparency International, журналистка RT Мария Баронова и другие.

О задержании 30-летнего Сафронова стало известно утром 7 июля. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. В “Роскосмосе” заявили, что задержание советника не касается текущей работы в госкорпорации.