Лесной пожар в Луганской области привел к человеческим жертвам, президент Бразилии заболел COVID-19. Главное за день

07.07.2020, 22:54, Новости дня

Огненный лес

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

Известно о шести погибших. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов, используется авиация.

Громкое задержание

Служба безопасности задержала в Киеве гражданина Украины К., которого называют куратором боевиков “ДНР”. В распоряжении спецслужбы оказались разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу о рейсе MH17.

Нападение на бус “Укрпошти”

Вблизи села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль “Укрпошти” и завладели 2,75 млн грн. Водитель и охранник ранены. В области ввели план “Перехват”.

Задержания в Крыму

Российские силовики задержали в разных районах Крыма семерых крымских татар, среди задержанных – Александр Сизиков, у которого первая группа инвалидности. Им вменяют участие в организации “Хизб ут-Тахрир”, всех доставили в управление ФСБ в Симферополе.

Инкриминируют госизмену

ФСБ России обвинила советника главы “Роскосмоса”, в прошлом журналиста Ивана Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. Суд арестовал его до 6 сентября.

Летят на родину

16 граждан Украины, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, после трех суток пребывания в полицейском изоляторе аэропорта Афин вылетели в Киев.

Болсонару заразился

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что тест на коронавирус, который он сдал накануне, дал положительный результат.