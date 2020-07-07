 

Госдума одобрила законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан

07.07.2020, 22:54, Разное

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают внести поправки в статью 5.61 КоАП «Оскорбление». За первое нарушение должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения штраф может составить от 100 до 150 тысяч, либо последует наказание в виде дисквалификации на срок до двух лет.

Сейчас оскорблением по закону считается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Законопроект же предлагает дополнить эту формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Документ также уточняет, что публичным оскорблением может считаться выражение не только произнесенное в выступлении перед публикой или СМИ, но и опубликованное в соцсетях и онлайн-сервисах.

«В условиях цифровых реалий оскорбление, допущенное на автобусной остановке или в газете с тиражом 5 тысяч экземпляров, не менее существенно, чем то, что прозвучало в интернете с числом пользователей в миллионы человек», — считает один из авторов законопроекта глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Соавтором документа был член Совфеда Андрей Турчак.

Ко второму чтению законопроекта Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству собирается подготовить закрытый перечень оскорблений. По словам члена Комитета Евгения Пинского, это необходимо для исключения «возможности расширительного толкования такого понятия как "иные унизительные формы оскорблений"».

Источник: Новая газета



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