Мнение: Отелло из Росгвардии…

07.07.2020, 22:40, Разное

Эта красивая девушка-студентка Эльнара Караханова навсегда останется 22-летней. 1 сентября 2018 года ее убил 29-летней боец Росгвардии Марат Сахапов.

Советский райсуд Казани приговорил Сахапова к 9 с половиной годам колонии строгого режима. После вступления приговора в силу, убийца будет уволен из Росгвардии.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Сахапов регулярно избивал Эльнару. К примеру, в январе 2018 года он избил ее так зверски, что ей пришлось обращаться в больницу.

В протокол судебного заседания, к примеру, внесены показания подруг Эльнары: «Сахапов избивал Караханову руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала нам фотографии своего избитого лица и тела. Мы просили ее заявить в полицию, но она говорила, что Марат угрожает ей. Сказал, что если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет отца и изнасилует мать».

В роковую ночь на 1 сентября 2018 года Эльнара пришла в гости к Марату, в его съемную квартиру на шестом этаже. Росгвардеец был пьян. Но девушка не развернулась, не ушла. Хотя, возможно, хотела уйти, но не успела. Сахапов снова избил ее, сломал челюсть, душил ее, оставил на шее два ножевых пореза… Затем поволок девушку на балкон, где перебросил через перила, попытавшись инсценировать самоубийство.

Выступая в суде с последним словом, Сахапов извинился перед родителями девушки, но своей вины в ее гибели так и не признал, мол, напротив, пытался помешать ей совершить суицид, оттаскивая от балкона, но в итоге хрупкая девушка сумела справиться с нетрезвым росгвардейцем. При этом подсудимый признал, что раньше бил свою подругу.

В этой чудовищно-трагической истории у меня только один вопрос: что удерживает девушек рядом с уродами, которые их бьют? Почему Эльнара не ушла от своего убийцы после первого же рукоприкладства? Полюбила, как Дездемона полюбила Отелло, поражённая его рассказами о подвигах на службе? Или, действительно, боялась угроз росгвардейца, что тот убьет отца и изнасилует мать? И этот страх парализовал девушку, и она снова и снова возвращалась, и терпела избиения?

На снимках: Эльнара Караханова и ее убийца Марат Сахапов, фотографии отсюда