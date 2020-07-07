Японские ученые оснастили инвалидную коляску роботизированными руками

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07.07.2020, 22:18, Новости дня

Специалисты из Японии добавили к инвалидной коляске роботизированные руки, которыми можно дистанционно управлять.

По словам ученых, новое устройство способно помочь в передвижении людям с ограниченными возможностями. На задней части уникальной коляски расположен робот с руками, им можно управлять удаленно. Движениями коляски человек управляет сам.

Специалисты утверждают, что коляска оснащена электроусилителем и вынесенным небольшим колесом сзади. В этом месте и расположены уникальные роботизированные руки. Также во время разработки модели ученые добавили к ней манипуляторы, являющиеся человеческой кистью. Для удобства управления она находится на одном уровне с роботом.



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