Украинцев приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего шведа

07.07.2020, 22:16, Новости дня

Двое граждан Украины приговорены к пожизненному заключению за убийство подданного Швеции, сообщил окружной суд Векше.

В сообщении говорится, что украинцы забрали машину жертвы. Один из граждан Украины также признан виновным в попытке мошенничества – он хотел снять через банкомат деньги со счета жертвы.

«С учетом жестокости преступления суд приговорит обвиняемых к пожизненному заключению, выплате компенсации гражданской жене убитого и его сестре, а также высылке из Швеции», – приводит текст сообщения ТАСС.

Через 18 лет заключения осужденные могут просить суд ограничить его срок.

Expressen пишет, что жертвой стал 70-летний Герт-Инге Бертинссон. Ярослав Лавринив и Александр Трайдук, которым на момент совершения преступления было 48 и 47 лет, связали шведа, привезли в лес рядом с Маркарюдом и оставили там. Поиски Бертинссона продолжались почти две недели. Согласно судебно-медицинской экспертизе, пенсионер умер где-то между 31 июля и 4 августа. В декабре убийц поймали. Одного из них задержали в Германии, другого – в Польше.