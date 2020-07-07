 

Создание венгерской автономии в Закарпатье

07.07.2020, 22:00, Разное



Позорное пресмыкательство украинских властей перед странами-соседями в надежде на их поддержку (или хотя бы непрепятствование) украинской евроинтеграции уже привело к тому, что сейчас идут переговоры о создании венгерской  автономии в Закарпатье. "Слуги народа" фактически хотят обменять часть Украины на поддержку своего политического курса, благодаря которому это выездное стендап-шоу только и держится на плаву. Но при этом Зеленский и Ко то ли не понимают, то ли плевать хотели на  то, что венгерский анклав – это только начало, и что их бесхребетность и дипломатическая несостоятельность могут в итоге привести к полной потери Украиной территориальной целостности. Вслед за венграми, претензии на исконно украинские территории начнут предъявлять и румыны, и молдаване, и еще бог знает кто – стоит только создать прецедент. Болгары уже начали подавать голос – пока еще робко, но уже сейчас очевидна их готовность вести переговоры на языке ультиматумов и шантажа.
Ниже я перевел для вас пост, который на днях был опубликован на болгарском реддите:

Национальный вопрос в Украине
Не первый раз я поднимаю данный вопрос на реддите, но ситуация получила новый виток развития. Не так давно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был с визитом в Венгрии, после чего начались разговоры о реформе административно-территориального деления Закарпатья и создания Береговского района, который, по сути, является Венгерской автономией. И я не понимаю, в чем же причина. Неужели венгры лучше нас? Я писал письма в администрацию президента Болгарии, в МИД, в Народное собрание, но ответа я так и не получил. Почему одним все, а у других забирают те мелочи, которые они еле-еле успели как-то сохранить? Правительству Болгарии необходимо признать факт, что их соплеменники исторически проживают на территории Украины, что нас много, и мы не хотим забывать наши корни. А вообще, ситуация с венграми предельно ясна. Просто Будапешт поставил ультиматум, что будет голосовать против дальнейшей интеграции Украины с ЕС, если закарпатским венграм не дадут автономию. Молодцы. Почему София не может поступить также? В очередной раз, так много вопросов и так мало ответов.

Происходящее сейчас на западе Украины – это зеркальное отражение событий на востоке страны. Только вот во втором случае нас вероломно и подло оккупировала Россия, и мы бились и продолжаем биться за эти территории, а в первом наши власти сами раздают соседям взятки украинской землей. И если так продолжится, то взять ситуацию в свои руки и объяснить зарвавшимся нацменьшинствам, на чьей земле они там сидят, придется украинским патриотам. Причем раз и навсегда.



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