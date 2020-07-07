«Если ты правильно лечишь пациента, это убеждает Всевышнего не торопиться»

07.07.2020, 22:00, Разное

О врачебной этике, эстетике и тайне в интервью Александра Аронова — Сергею Мостовщикову.

Если и существует в жизни врачебная тайна, то это, скорее всего, жизнь самого по себе врача. Вот, например, шесть лет в Астраханском мединституте, три года педиатром в Калмыкии, шестнадцать лет терапевтом в Израиле, из них три года в армии, одиннадцать лет семейным доктором в Москве. Зачем все это? Какая этика, эстетика, теория и практика заставляют человека так причудливо отдавать себя медицине? В чем тайна? В том, что если ты правильно лечишь пациента, это убеждает Всевышнего не торопиться. Так считает Александр Аронов, врач общей практики Московского филиала знаменитой Израильской клиники Хадасса, открывшегося в Международном медицинском кластере в Сколкове.

Александр Аронов. Фото: Сергей Мостовщиков, специально для «Новой газеты»

— Медицинская этика — тема, которая, как и медицина в целом, стала сейчас жутко интересной. Во время пандемии неизвестной болезни всем, наверное, хочется и очевидной медицины и понятной этики. Но можно мы начнем с какой-то предыстории этой драмы? Вот до эпизода с вашим приходом в медицину, вопросы общечеловеческой этики вас каким-то образом волновали?

— Отец учил меня, что в первую очередь, конечно, всегда должно быть слово, но оно должно подтверждаться делом. Я ему верил. Делал то, что обещал. И не обещал того, что не делал. Простое было время, интересное, не было соцсетей. Все было проще. Хочешь сказать — говори. Сказал — отвечай за свои слова. Не то что сейчас: хочешь сказать — пиши. То, что написано, не так уж важно, как то, что сделано.

Отец, слава богу, никогда не был медиком, он был умный человек, инженер по образованию. Я старался быть на него похожим. Крепкая советская семья, курочка в холодильнике. Но в Астрахани, где я родился, особого выбора у меня не было. Либо заниматься рыбой, либо медициной. Я поступил в медицинский, отучился шесть лет. Потом прошел интернатуру и хотя по базовой специальности я педиатр, три года отработал реальным земским врачом в глуши, в Калмыкии. Очень тепло вспоминаю это время, многому там научился по принципу: глаза боятся, руки делают. Работа была без страха и упрека. С большим количеством дежурств и непростых ситуаций.

Ключевым в этой практике моей было, наверное, то, что

я учился не бояться принимать решения. Это сильно отличает тебя от врачей, которые остаются в больших академических центрах и до решений их не допускают.

Если ты работаешь где-то в центре Москвы, я не говорю, что это плохо, но я предполагаю, что, скажем, хирурга не сразу допустят до сложных операций. А у нас возникали ситуации, когда отступать было некуда. Не то чтобы я тогда оперировал каждый день, но мне приходилось ассистировать и на гинекологических операциях, и на полостных — рук-то лишних нет. Так что стоишь, держишь крючки, помогаешь, сушишь раны.

— То есть вы за короткое время стали кем — настоящим хорошим советским врачом?

— Я думаю, нет такого термина. Как это сказано у Булгакова: осетрина не бывает первой или второй свежести. Так и с врачами. Ты либо врач, либо не врач, вот и все. Советский, не советский — какая разница. Врач. Это значит вот что. Первое: ты профи. Второе: человечность, ты по-доброму относишься к людям. Это идеальная картина, конечно. Если вы меня спросите, к кому бы я пошел оперироваться — мизантропу-профессионалу или душке-парню, у которого руки не тем концом вставлены, то, наверное, все же к мизантропу. Но тем не менее

идеальный врач — это профи, плюс человечность.

— А в чем выражается вот эта самая человечность врача? Существуют у нее какие-либо каноны, принципы, правила, приемы?

— Ну тут, наверное, никаких витиеватостей быть не может. Нужно поддерживать пациента. Много знать о нем и правильно об этом знании говорить. В каком-то смысле это искусство, потому что если ты неправильно формулируешь, это может вызывать неприятие, озлобление, разочарование, страх и так далее. Но вообще тут все просто.

Сначала «а поговорить?». Потом хорошо бы «а посмотреть». Желательно, чтобы все это сопровождалось еще и «а подумать». А потом надо просто что-то делать.

Причем «а подумать» должно распространяться и на «что-то делать». Мне вообще больше по душе категория думающих врачей, то есть мне интересны те из них, которые имеют в себе сомнения. Потому что есть ведь разные врачи. Привели к нему, скажем, десять пациентов, он прооперировал одиннадцать из них. Чисто статистически у такого врача чаще будут случаться неоправданные осложнения. Потому что когда врач теряет сомнение в себе, всегда повышаются риски для его пациентов.

— Как получилось, что вы ото всей этой астраханско-калмыцкой мудрости уехали в Израиль?

— Знаете, был хаос. Ситуация безвременья. Я принял решение уезжать в 91-м году. Был полный развал. Я жил в Калмыкии в деревне. Ветер доносил до меня весь этот страх. Я сказал себе: слушай, а что может быть хуже? Ты не ленишься. У тебя хорошая специальность. Надо ехать. Как там будет? Бог велик.

Когда я сказал об этом папе, он сказал: трудности формируют характер, езжай. Я поехал. Мне было 27 лет. На месте выяснилось, что приехал еще млн двести тысяч человек. Это была огромная алия — репатриация на иврите. Было тяжко. Чужой язык. Ментально чужая страна. Приходилось работать, стиснув зубы. Учиться. Пробиваться с потом и кровью.

Я учил язык, подрабатывал на бензоколонке, заправлял машины. Было тяжко, все это сопровождалось унижениями. Ты просто все время был в тонусе, если вы понимаете, о чем я. Потом я пошел на курсы подтверждения медицинского диплома. Нам читали лекции, мы писали экзамены. Я занимался по 16 часов в день. Я приезжал с занятий, жена меня кормила, давала мне поспать пару часов, потом я вставал, она уходила гулять с ребенком до поздней ночи, чтобы не мешать мне заниматься. И это дало результат. Через три месяца я экстерном сдал экзамен, подтвердил диплом.

Через месяц после сдачи экзамена я получил повестку в военкомат. Меня призвали в армию военным врачом. Я служил пару лет непрерывно и где-то годик с лишним резервистом, по месяцу в год.

— Служба медиком в Израильской армии, это был важный профессиональный опыт?

— Хорошая, мужская работа. Просто в специфических условиях. Работа разложена на две составляющих. Первая: ты принимаешь пациентов в военной поликлинике. Там основная задача, как нам говорили, как у клапана в пароварке. Если мы его откроем, не будет пара и все симулянты пойдут домой. А если мы начнем закручивать клапан, то взорвется пароварка. То есть была задача не пропустить что-то серьезное и по возможности отсеять тех, кому отдых был не положен.

Вторая часть работы была экстренной. Аварии. Подрывы. Обстрелы. Ничего необычного тут нет. Задача — оценить ситуацию и попытаться сделать так, чтобы раненый дотянул до вертолета или до приемного покоя. У нас был специальный учебный американский курс ATLS — Advanced Trauma Life Support. Эта система минимизирует влияние эмоций на принятие решений.

Суть — в раскладывании причин и времени, через которое человек от этой причины может умереть.

Вот вы выпрыгнули из бронемашины с фельдшерами и начинаете первичный осмотр раненых. Предположим, вы видите раненого, у которого половина головы.

Даже при условии, что сейчас он выглядит неплохо, он все равно умрет. Раненый, у которого, допустим, повреждена шея и гематома сдавливает дыхательные пути, он тоже умрет, но если ему не помочь. Значит, этому раненому мы помогаем в первую очередь.

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