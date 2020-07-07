Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

07.07.2020, 21:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Указ опубликован на сайте украинского президента.

Украинскому МИДу поручено сообщить о решении Киева исполнительному комитету СНГ.

Соглашение было заключено в 2012 году в Ашхабаде.

В июне замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией.

Осенью украинский МИД также заявлял, что продолжит отменять и пересматривать договоры с Россией и СНГ.