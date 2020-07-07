Мнение: Почему арестовали Ивана Сафронова?

07.07.2020, 21:45, Разное

Сегодня утром оперативники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса, экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Он подозревается в госизмене. По версии ФСБ Сафронов передавал представителю спецслужб одной из стран НАТО сведения о «военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности» России.

Юлия Латынина права, когда требует «Рассекретьте дело Сафронова!»:

… расскажите нам, в чем именно обвиняется Сафронов. Не выдавайте вашей государственной тайны. Не публикуйте чертежей (если в деле есть чертежи). Не повторяйте тактико-технических характеристик вооружения (если в деле есть ТТХ).

Но опубликуйте, пожалуйста, вашу доказательную часть. Видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором (ежели таковое есть). Запись разговоров. Перехваченные e-mails. Номера счетов Сафронова, на которые поступали деньги за шпионаж (опять же, если таковые есть).

Опубликуйте оперативные основания, которые привели к аресту Сафронова.

Во всем этом нет никакой государственной тайны. Банковский перевод со счета шпиона НАТО на счет Сафронова не является гостайной. Видео с передачей налички не является гостайной. Если что-то в ваших оперативных сведениях является гостайной — замажьте это черным, а остальное опубликуйте, Сенат и Конгресс США так все время делают.

Помните, во Франции судили Дрейфуса? Тоже за шпионаж. И все документы, которые должны были доказать его вину, были предметом публичного обсуждения. И оказалось, что одни документы ничего не доказывают, а другие — поддельные.

Сделайте как французы. Секретными могут быть чертежи, но документы, изобличающие вину Сафронова, не могут и не должны быть секретными. Если вы утверждаете, что они секретные, — это значит, скорее всего, что они липа и что они не выдержат проверки гласностью»

Отсюда

Рассекретят? Не знаю. Но пока не сделают это, у многих, как у меня будут сомнения, неужели и собирал, и передавал? Или это провокация ФСБ? У меня, как и умногих, пока нет ответов на эти вопросы…

На снимке: Иван Сафронов доставлен в Лефортовский суд Москвы для избрания меры пресечения, фотография отсюда