 

Лукашенко пожаловался на «разбалованных» бизнесменов

07.07.2020, 21:30, Новости дня

Белорусским предпринимателям нужно думать о развитии бизнеса и благосостоянии своих сотрудников, а не «заниматься другими вещами», сообщил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы сохранили контроль государства над предприятиями. Знаете, непопулярную вещь перед президентскими выборами скажу: и усилим его. Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага – к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в период пандемии коронавируса власти страны не закрывали рестораны, гостиницы и другие объекты.

«Все (бизнесмены – прим. ВЗГЛЯД) сидят и ждут, когда правительство внесет президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки для бизнеса малого, среднего и прочего», – отметил глава государства.

По его мнению, представители бизнеса ждали, что правительство «заберет средства у учителей, врачей, военных из бюджета» и поможет им.

«Искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите (в бизнес). Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой. Вот и вся реформа, ничего лишнего не прошу и не требую», – отметил президент.

Во вторник Лукашенко заявил, что в Минске ликвидирована проблема распространения коронавируса, и поздравил минчан в связи с этим.

Напомним, 2 июля Лукашенко в ходе вручения государственных наград заявил о победе над коронавирусной инфекцией в республике и отметил труд медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.



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